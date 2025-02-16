أمين عام حزب الله: إسرائيل يجب أن تنسحب بالكامل من لبنان بحلول 18 فبراير

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بيروت (رويترز) – قال أمين عام جماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم يوم الأحد إن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من الأراضي اللبنانية بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير شباط، مضيفا أنه “ليس هناك أي ذريعة” للاحتفاظ بوجود عسكري في أي موقع في جنوب لبنان.

وبموجب هدنة توسطت فيها واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان حيث شنت هجوما بريا استهدف مقاتلين من حزب الله المدعوم من إيران منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

ومُدد هذا الموعد النهائي لاحقا إلى 18 فبراير شباط لكن مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن الجيش الإسرائيلي طلب الاحتفاظ بقواته في خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون، قال قاسم “في 18 شباط يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلّتها خلال عدوانها. ليس هناك أي ذريعة لبقاء الاحتلال ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما”.

وقال قاسم إن أي وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية بعد 18 فبراير شباط سيعتبر قوة احتلال.

وأضاف “الكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال”، دون أن يهدد صراحة بأن جماعته ستستأنف الهجمات ضد إسرائيل.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت بوجود عسكري إسرائيلي “طويل الأمد” في جنوب لبنان.