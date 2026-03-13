أمين عام حزب الله: التهديدات الإسرائيلية باغتيالي “لا قيمة” لها

13 مارس آذار (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم في كلمة اليوم الجمعة إن التهديدات الإسرائيلية باغتياله “لا قيمة” لها.

وأضاف “لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وسيفاجأون في الميدان”.

وشنت إسرائيل هجوما على الجماعة المدعومة من إيران بعدما هاجم حزب الله بلدات إسرائيلية في الثاني من مارس آذار ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(تغطية صحفية ليلى بسام ومايا الجبيلي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)