أمين عام حزب الله: حماس تفاوض نيابة عن كل محور المقاومة

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من ليلى بسام وتيمور أزهري

بيروت (رويترز) – قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تتفاوض مع إسرائيل بالنيابة عن كل “محور المقاومة” وإنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيوقف حزب الله عملياته دون الحاجة إلى إجراء محادثات منفصلة.

وفي الوقت نفسه، حذر نصر الله من أن الجماعة مستعدة للحرب ولا تخشاها، مدللا على ذلك بتكثيفها الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأضاف نصر الله “حماس تفاوض عن نفسها وأيضا بالنيابة عن كل المقاومة وما تقبل به حماس نقبل به جميعا”، وذلك خلال حديثه في خطاب تلفزيوني لتأبين قيادي كبير في حزب الله قُتل في الآونة الأخيرة.

وكان حزب الله قد بدأ إطلاق النار على أهداف إسرائيلية على الحدود دعما للفلسطينيين بعدما شنت حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما على إسرائيل أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ودأبت الجماعة على وصف هجماتها بأنها “جبهة مساندة” هدفها إلهاء الجيش الإسرائيلي عن غزة ودعم الفلسطينيين.

واضطر عشرات الآلاف من الإسرائيليين واللبنانيين إلى إخلاء المنطقة المحيطة بالحدود بين إسرائيل ولبنان، وحذر مراقبون دوليون في الأسابيع القليلة الماضية من تزايد خطر اتساع رقعة الصراع.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا دبلوماسية لمحاولة التوصل إلى اتفاق يحول دون توسع الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقال نصر الله إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون كافيا بالنسبة لحزب الله لمنع اتساع نطاق الصراع.

وأضاف “إذا صار في وقف إطلاق النار في غزة، فإن جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش بمعزل عن أي اتفاق أو آليات أو مفاوضات”.