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أمين عام حلف شمال الأطلسي: على الحلفاء العمل على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط

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ستوكهولم (رويترز) – قال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يوم الجمعة إن من الضروري للحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، العمل على خفض تصعيد الموقف في الشرق الأوسط.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع أولف كريسترسون رئيس وزراء السويد في ستوكهولم “هذا العمل جاء بشكل أحادي الجانب من إسرائيل. لذلك أعتقد أن من الضروري للكثير من الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة العمل فورا على خفض التصعيد”.

وتابع قائلا “أعلم أنهم يقومون بذلك. وأعتقد أن هذا الآن هو الأولوية”.

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