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أمين عام مجلس الأمن الروسي يصل إلى إيران لعقد محادثات أمنية

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موسكو (رويترز) – قالت وسائل إعلام روسية وإيرانية يوم الثلاثاء إن أمين عام مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو أجرى محادثات مع نظيره الإيراني في طهران يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونجيانج.

وتوطد موسكو علاقاتها مع إيران وكوريا الشمالية المعاديتين للولايات المتحدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. وتقول واشنطن إن كلا البلدين يزودان روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في الصراع، وهو أمر تنفيه موسكو.

وذكرت وكالة نور للأنباء شبه الرسمية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن سيرجي شويجو اجتمع مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان.

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