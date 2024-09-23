أناجيل وأحذية وقطع نقدية… سلع تباع باسم ترامب

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اعتمد على إمبراطورية والده العقارية وحوّل ملايين عائلته إلى مليارات، لكن دونالد ترامب لم يكتفِ ببيع المباني فحسب.

في الماضي، عرض المرشّح الجمهوري للبيت الأبيض سلعا مختلفة للبيع انطلاقا من شرائح اللحم مرورا بدورات “جامعة ترامب” وصولا إلى أسهم في شركته الإعلامية المعروفة خصوصا بمنصة “تروث سوشال”.

لكن الأمور لم تسر بشكل جيد دائما. انهارت الأسهم في “مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا” في الأشهر الأخيرة بينما توقّف بيع شرائح اللحم بعد شهرين على إطلاقه، فيما أُقيمت دعوى قضائية على “جامعة ترامب” بتهمة الاحتيال على الطلاب.

لكن ذلك لم يمنع المرشّح الذي يعرض حاليا مجموعة من السلع المرتبطة بصورته للبيع، علما أن أقل ما يمكن قوله عن بعضها هو أنها غير مألوفة.

– أناجيل لدفع أميركا للعودة إلى الصلاة –

ورغم أنه نادرا ما يُرى في الكنيسة، يقول ترامب إن الإنجيل “كتابه المفضّل”. وخلال فترة عيد الفصح، بدأ الرئيس السابق بيع الكتاب المقدّس عبر الإنترنت لقاء 59,99 دولارا.

ويقول في تسجيل مصوّر للترويج للأناجيل “علينا أن نجعل أميركا تصلي مجددا”، في إشارة إلى حركته السياسية “فلنجعل أميركا عظيمة مجددا”.

لم يتردد ترامب في السعي لكسب تأييد المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، حيث يشكّل اليمين المتديّن جزءا مهمّا من القاعدة الجمهورية.

ويوزّع الأناجيل بالتعاون مع الموسيقي المحافظ المعروف لي غرينوود الذي تُسمع أغنيته “ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية” God Bless the USA في كل تجمّع انتخابي لترامب.

– أحذية “كافحوا” –

يمكن أنصار ترامب أيضا مقابل 299 دولارا شراء حذاء يذكّر بمحاولة الاغتيال التي تعرّض لها.

ويظهر الحذاء الأبيض الذي يحمل العلم الأميركي الصورة الشهيرة لترامب (78 عاما) عندما رفع قبضة يده بينما كانت أذنه تنزف بعد لحظات على إطلاق المسلح النار على تجمّع في بنسلفانيا في تموز/يوليو.

ولا يظهر في الصورة عناصر جهاز الخدمة السريّة الذين حموه ونقلوه إلى مكان آمن.

وكُتب على النعال بحروف زرقاء “فايت! فايت! فايت!” (كافحوا)، وهو الهتاف الصادر عن ترامب بينما عمل عناصر الأمن على إبعاده من موقع التجمع. بات أنصاره يهتفون بهذه الكلمات بشكل دائم.

– أجزاء من بزّة ارتداها أثناء المناظرة –

بدأ ترامب أيضا هذا الصيف توزيع قصاصات صغيرة من البزة التي ارتداها أثناء مناظرته المتلفزة مع الرئيس جو بايدن في حزيران/يونيو، والتي كانت كارثية بالنسبة إلى الديموقراطي إلى حد أنه انسحب بعد أيام من السباق لصالح كامالا هاريس.

ويمكن للمشترين لقاء مبلغ 1485 دولارا امتلاك “جزء ملموس من التاريخ الرئاسي”، وفق موقع إلكتروني يعرض قصاصات من القماش.

ويقول ترامب في تسجيل مصوّر “هذا شيء يمكنك أن تقدّمه لعائلتك، لأطفالك، لأحفادك”.

– قطع نقدية تحمل صورته –

أعلن ترامب نهاية الأسبوع بيع قطع نقدية فضية تحمل صورته، ستكون متاحة اعتبارا من الأربعاء.

وقال الرئيس السابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن القطع النقدية التي يبلغ ثمن كل منها مئة دولار هي “رمز حقيقي للعظمة الأميركية”.

ويحمل أحد وجهي القطعة النقدية صورة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، بينما يحمل الوجه الآخر صورة للبيت الأبيض محاطا بالشعار الموضوع على العملة الرسمية “بالله نثق”.

ولا يمكن استخدام هذه القطع النقدية للدفع.

وعلّق ترامب قائلا “رأيت العديد من القطع النقدية التي تستخدم وجهي الجميل… لكنها ليست القطع النقدية الرسمية”.

وهذه ليست أول تجربة لترامب مرتبطة بالعملة إذ أطلق وأبناؤه “وولرد ليبرتي فاينانشال”، وهي عملة مشفّرة جديدة تهدف إلى جعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفّرة في العالم”.

وعلى غرار الأناجيل والأحذية وقصاصات بزّته، لا تستخدم القطع النقدية لجمع الأموال لحملته.

وتفيد المواقع التي تبيع هذه السلع بأنها “تستخدم اسم دونالد ترامب وصورته بموجب ترخيص مدفوع”.

كجك/لين/الح