أنباء عن انتشال جثمان نصر الله وإسرائيل تواصل دك لبنان ضغطا على حزب الله

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من إميلي روز ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز يوم الأحد إن جثمان الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله انتُشل سليما من موقع ضربة نفذتها إسرائيل يوم الجمعة وذلك في وقت ضربت فيه إسرائيل مزيدا من الأهداف في لبنان في إطار سلسلة من الغارات في حملة عسكرية متصاعدة.

ووجهت الهجمات السريعة والمتتابعة ضربات صادمة لحزب الله بعد مرور نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود. وأسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل الكثير من قيادات الجماعة اللبنانية مما كشف عن ثغرات أمنية قاتلة. ويناقش وزير الدفاع الإسرائيلي حاليا احتمال توسيع نطاق الحملة العسكرية في لبنان.

وبعد مقتل نصر الله في ضربة جوية ضخمة على بيروت يوم الجمعة، أطلق حزب الله زخات جديدة من الصواريخ على إسرائيل بينما توعدت إيران بالثأر لمقتله.

وزاد التصعيد من مخاوف توسع نطاق الصراع بما يخرج عن السيطرة باحتمال اجتذاب إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، وكذلك الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل.

ولم يحول نصر الله جماعة حزب الله إلى قوة نافذة في لبنان فحسب على مدى 32 عاما تولى فيها زعامة الجماعة بل أيضا ساهم في تحويلها لأقوى جماعة من شبكة متحالفة مع إيران في العالم العربي.

ولم يحدد حزب الله بعد موعد إقامة جنازة نصر الله.

ونعى يوم الأحد أنصار للجماعة ولبنانيون آخرون أشادوا بموقفها في قتال إسرائيل، التي اجتاحت جنوب لبنان لسنوات، رحيل نصر الله.

وقالت صوفيا، وهي مسيحية لبنانية بينما ترفع راية سوداء، “فقدنا القائد الذي منحنا كلنا القوة والإيمان بأننا يمكن أن نحول الدولة الصغيرة التي نحب إلى جنة”.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، التي بدأت بعد هجوم مقاتلي حماس وفصائل أخرى على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتلك هي أحدث جولة من الحرب في صراع دائر بين الجانبين على مدى أربعة عقود.

وهدف إسرائيل المعلن هو تأمين مناطق الشمال من صواريخ حزب الله والسماح لآلاف السكان بالعودة إلى هناك، لكن ضرباتها لها أثر مدمر على المدنيين في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف لبناني قُتلوا وأُصيب ستة آلاف على مدى الأسبوعين المنصرمين، دون أن تحدد عدد المدنيين من بينهم. وقالت الحكومة إن نحو مليون، بما يعادل خُمس السكان، فروا من منازلهم.

وفي بيروت، قضت أُسر نازحة الليل على مقاعد في منطقة خليج زيتونة التي تضم عددا من المطاعم والمقاهي الراقية التي تطل على البحر في العاصمة بيروت وهو مكان عادة ما يقوم أفراد شركات أمن خاصة بإبعاد المتسكعين عنه لكن الأمر لم يكن على هذا النحو صباح يوم الأحد.

فقد فردت أسر ليس لديها سوى حقائب بالية من الملابس بعض الحاشيات للنوم وصبوا لأنفسهم بعض الشاي.

وقالت فرانسواز عازوري، وهي من سكان بيروت، “لن تتمكنوا من تدميرنا مهما فعلتم ومهما قصفتم ومهما دفعتم الناس للنزوح. سنظل هنا ولن نرحل.. هذه بلادنا وسنبقى فيها”.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الأحد إنه أطلق عملية طارئة لتقديم الطعام لما يصل إلى مليون متضرر من الصراع في لبنان.