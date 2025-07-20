أنباء عن هدوء في السويداء بسوريا بعد إعلان انسحاب مسلحي العشائر

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دمشق (رويترز) – ذكر سكان في السويداء بسوريا أن الهدوء ساد يوم الأحد بعد إعلان الحكومة انسحاب مسلحين من العشائر البدوية من المدينة ذات الأغلبية الدرزية ومع تكثيف الولايات المتحدة دعواتها لوقف الاشتباكات التي استمرت لأيام.

ومع سقوط مئات القتلى، شكلت مواجهات السويداء اختبارا صعبا للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع. كما دفعت تلك الأحداث إسرائيل إلى شن غارات جوية الأسبوع الماضي، معلنة دعمها للدروز. واستمرت الاشتباكات يوم السبت رغم دعوة اوقف إطلاق النار.

وقال سكان إن دوي الأعيرة النارية لم يسمع صباح يوم الأحد في المدينة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت انسحاب مسلحي العشائر البدوية.

وأظهرت صور لرويترز قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة وأغلقت طريقا أمام تجمع من أفراد العشائر.

ووصف كنان عزام، وهو طبيب أسنان، الوضع صباح يوم الأحد بأنه هدوء يشوبه التوتر، لكنه قال لرويترز إن السكان ما زالوا يعانون من نقص المياه والكهرباء.

وأضاف في اتصال هاتفي أن المستشفيات خارج الخدمة، ولا يزال هناك الكثير من القتلى والجرحى.

وقال رائد خزعل، وهو أحد سكان السويداء، في رسالة صوتية إلى رويترز من داخل السويداء إن المدينة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وأضاف “الوضع في السويداء، الحياة متوقفة تماما… الوضع الإنساني صعب جدا. بيوت مدمرة. المشفى الوطني، الوضع سيء جدا، بحاجة لمساعدات عاجلة. رائحة الجثث تتناثر في المشفى الوطني. عنا اليوم مساعدة من فريق الهلال الأحمر. رح نحاول ننقل الجثث ونأمن لهم برادات لحتى يتم التعرف عليهم ودفنهم”.

وقال توم بيريك المبعوث الأمريكي إلى سوريا “الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض تنال من سلطة الحكومة وتعرقل أي مظهر من مظاهر النظام”.

وأضاف عبر منصة إكس “يجب على جميع الفصائل إلقاء أسلحتها فورا ووقف الأعمال القتالية والتخلي عن دوامة الثأر. تقف سوريا عند منعطف حرج. يجب أن يسود السلام والحوار… الآن”.

والدروز أقلية صغيرة لكنها مؤثرة، ولهم وجود في سوريا وإسرائيل ولبنان وتعتبر فرعا من الشيعة. ويعتبر بعض السنة المتشددين معتقداتهم كفرا.