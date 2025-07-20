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أنباء عن هدوء في السويداء بسوريا بعد إعلان انسحاب مقاتلي العشائر

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دمشق (رويترز) – ذكر سكان في السويداء بسوريا أن الهدوء ساد يوم الأحد بعد إعلان الحكومة انسحاب مقاتلي العشائر البدوية من المدينة ذات الأغلبية الدرزية، وفي وقت كثفت فيه الولايات المتحدة الدعوات لوقف القتال.

وقال أحد سكان منطقة على مشارف المدينة إن دوي الأعيرة النارية لم يسمع صباح يوم الأحد. وقال مصدر من الدروز في المنطقة إن الهدوء يسود معظم المناطق.

ووصف كنان عزام، وهو طبيب أسنان، الوضع صباح يوم الأحد بأنه هدوء يشوبه التوتر، لكنه قال لرويترز إن السكان ما زالوا يعانون من نقص المياه والكهرباء.

وأضاف في اتصال هاتفي أن المستشفيات خارج الخدمة، ولا يزال هناك الكثير من القتلى والجرحى.

بدأ القتال قبل أسبوع باشتباكات بين البدو ومسلحين من الدروز. وأرسلت دمشق بعد ذلك قوات لوقف القتال، لكنها اتهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الدروز وتعرضت لغارات إسرائيلية ثم انسحبت بموجب وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه يوم الأربعاء.

وأعلنت الرئاسة السورية عن وقف جديد لإطلاق النار في وقت مبكر من صباح يوم السبت، لكنه سرعان ما انهار مع تجدد القتال، مما سلط الضوء على التحدي الذي يواجهه الرئيس أحمد الشرع في بسط سلطته على البلد المنقسم.

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