The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أنجولا تلغي مباراتين وديتين قبل كأس العالم أمام إيران والأردن

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

11 مارس آذار (خدمة رويترز الرياضية العربية) – أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم في بيان أن أنجولا ألغت مباراتين وديتين كانتا مقررتين هذا الشهر أمام الأردن وإيران.

وكان من المقرر أن تواجه أنجولا كلا من الأردن وإيران، المتأهلين إلى كأس العالم التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، في دبي أواخر شهر مارس آذار.

وقال البيان “تفاقم الصراع الحالي في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من حالة عدم استقرار في المنطقة استدعى إعادة تقييم جادة وحكيمة ومسؤولة”.

وأوضح المسؤولون أنهم حاولوا إيجاد بديل لمباراة الأردن، لكنهم أضافوا “بعد تقييم عميق ودقيق للالتزامات المالية المترتبة على ذلك، والجوانب اللوجيستية والإدارية المطلوبة، بالإضافة إلى الجدوى التنافسية للمنتخب الوطني، تبين أن خوض مباراة واحدة فقط لن يكون مفيدا من الناحية العملية أو الاستراتيجية”.

وأشار الاتحاد الأنجولي إلى أنه ألغى بالتالي خططه لخوض مباريات خلال فترة التوقف الدولية في مارس آذار. ولم تتأهل أنجولا إلى كأس العالم 2026، وستكون مباراتها التنافسية المقبلة في سبتمبر أيلول عند انطلاق مرحلة المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكانت أنجولا قد أقالت مؤخرا مدربها الفرنسي باتريس بوميل، ولم تعلن بعد عن تعيين مدرب جديد خلفا له.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية