أنصار للمعارضة السورية يقتحمون السفارة في أثينا والشرطة تتدخل

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أثينا (رويترز) – قالت الشرطة ومراسل من رويترز إن أنصارا للمعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد دخلوا السفارة السورية في أثينا يوم الأحد ورفعوا علم الثورة على سطح البناية.

وذكر مراسل من رويترز في موقع الحدث أن الشرطة دخلت مجمع السفارة واعتقلت أربعة لكنها تركت علم الثورة مرفوعا.

وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة الإطاحة بالأسد بعد السيطرة على العاصمة دمشق يوم الأحد مما أجبره على ترك البلاد وأنهى حكم أسرته الذي استمر عقودا وبعد حرب أهلية مستمرة منذ 13 عاما.

واحتفلت مجموعة صغيرة خارج مجمع السفارة في أثينا.

وقال أحدهم ويبلغ من العمر 59 عاما “سعادتنا لا توصف، 55 عاما من الديكتاتورية الرهيبة انتهت أخيرا و… فر الديكتاتور وترك الشعب”.

وذكرت وسائل إعلام يونانية إن المتظاهرين مزقوا صورة الأسد في السفارة لكن مسؤولا بالشرطة اليونانية لم يؤكد ذلك.