26 إصابة وحالة وفاة جراء تلوث أنظمة التكييف ببكتيريا الليجيونيلا في بازل
أُصيب 26 شخصًا في بازل خلال الأسبوعين الماضيين، إثر تفشي بكتيريا الليجيونيلا. وتوفي أحد المصابين، وفق ما أعلنته إدارة الصحة يوم الاثنين. وأضافت الإدارة أنها حددت مصدر التفشي.
وأوقفت السلطات، يوم الجمعة، تشغيل برج تبريد ملوث بالليجيونيلا على أحد الأسطح في منطقة كلاينبازل. كما فحص المختبر الكانتوني تسعة أبراج تبريد أخرى، تابعة لأنظمة التبريد والتهوية. وأوضح ذلك مدير الصحة لوكاس إنغلبرغر، في تصريحات لوسائل الإعلام.
ونُقل 25 من المصابين الـ26 إلى المستشفى. ولا يزال تسعة منهم يتلقون العلاج في المستشفى، بينهم سبعة في العناية المركزة.
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