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أنقرة: أردوغان يبلغ شي بأنه يريد مواصلة تحسين العلاقات بين تركيا والصين

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أنقرة (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس بأنه يريد مواصلة الخطوات الرامية إلى تحسين العلاقات بين تركيا والصين في جميع المجالات وأضاف أنه يعتقد أن ذلك سيفيد البلدين.

وقالت الرئاسة في بيان إن الزعيمين التقيا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة عاصمة قازاخستان وناقشا الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في غزة. وذكر البيان أن أردوغان دعا إلى اتخاذ “إجراءات فعالة” من قبل المجتمع الدولي لمنع اتساع أي من الصراعين.

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