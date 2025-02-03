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أنقرة: الشرع سيزور تركيا يوم الثلاثاء

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أنقرة (رويترز) – قالت الرئاسة التركية يوم الاثنين إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور أنقرة الثلاثاء بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن أردوغان والشرع سيناقشان آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى الإجراءات المشتركة المحتملة لدفع اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وأضاف ألطون أن الرئيسين سيناقشان أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للحكومة الانتقالية السورية والشعب السوري.

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