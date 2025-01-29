أنقرة: غارة إسرائيلية تقتل 3 أتراك حاولوا العبور من لبنان إلى إسرائيل

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة مواطنين أتراك حاولوا العبور بشكل غير قانوني من لبنان إلى إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان دون الإشارة إلى توقيت ومكان الواقعة “ندد بأشد العبارات بهذا الهجوم غير القانوني الذي أسفر عن مقتل مواطنينا”.

وأوضحت أن إجراءات إعادة جثامينهم إلى تركيا جارية.

وقالت الوزارة “كما أكدنا في جميع المناسبات، على إسرائيل أن توقف فورا سياساتها العدوانية التي تتجاهل حياة البشر وتصعد التوتر في منطقتنا”.