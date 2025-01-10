أنقرة: يجب منح سوريا فرصة لحل مسألة وجود المسلحين الأكراد

reuters_tickers

1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة إنه ينبغي منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لحل مسألة وجود المسلحين الأكراد في البلاد، لكنه أكد أن أنقرة ستتخذ إجراءات ضدهم إذا لم يحدث ذلك.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي في أسطنبول أن من الخطأ تصنيف معركة بلاده ضد المسلحين الأكراد على أنها معركة ضد الأكراد، مشيرا إلى أن أنقرة تقيّم في الوقت الراهن وجودها في سوريا في ضوء الوضع الجديد هناك.

وقال إن روسيا اتخذت قرارا عقلانيا جدا عندما أوقفت دعم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بينما كان بوسعها أن تدعمه عسكريا في وقف تقدم مقاتلي المعارضة.

وأضاف أنه لا يتوقع أي مشاكل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في سوريا على الرغم من دعم واشنطن لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.