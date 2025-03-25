أنقرة تعلن اعتقال “محرضين” بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات في تركيا

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أعلنت السلطات التركية عن حملة اعتقالات جديدة الثلاثاء طالت “محرضين” بعد ليلة سادسة من التظاهرات في عدة مدن احتجاجا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

من جهة أخرى، أفرج الثلاثاء عن سبعة من الصحافيين الثمانية الذين اعتقلوا من منازلهم في اسطنبول فجر الاثنين وبينهم مصور فرانس برس، مع بقائهم تحت إشراف قضائي، على ما أعلن أحد محاميهم لفرانس برس.

وقالت MLSA وهي جمعية حقوقية تتابع قضيتهم إن عشرة صحافيين اعتقلوا بتهمة “انتهاك قانون التجمع والتظاهر”.

وأعلنت سلطات محافظة انقرة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من نيسان/أبريل.

والتجمعات محظورة منذ أسبوع في إسطنبول وإزمير والعاصمة حيث اعتُقل نحو 1200 شخص خلال التجمعات اليومية منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، تجمع الآلاف مجددا مساء الاثنين أمام مبنى بلدية إسطنبول.

وحذر وزير الداخلية التركي علي يرليكايا صباح الثلاثاء على منصة اكس قائلا “اوقفت قواتنا الامنية 43 محرضا والعمل مستمر لاعتقال مشتبه بهم آخرين”.

– “استخدام غير متناسب للقوة” –

دان مجلس أوروبا “الاستخدام غير المتناسب للقوة” خلال التظاهرات. وقال مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي “أدعو السلطات التركية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان حول احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام”.

ومن المقرر أن يتوجه أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري (ديموقراطي اجتماعي) الذي يتزعمه أكرم إمام أوغلو، صباح الثلاثاء إلى سجن سيليفري غرب إسطنبول، للقاء رئيس البلدية الموقوف بتهمة “الفساد” منذ الأحد، إلى جانب ثمانية وأربعين متهما آخرين.

واختار الحزب رئيس البلدية في اليوم نفسه ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028.

ويقوم الطلاب بالتعبئة في اسطنبول وأنقرة وإسكيشهير المدينة الطلابية الواقعة بينهما ويواصلون الدعوة إلى مقاطعة الدروس.

وأعلن طلاب إسطنبول عن التنسيق بين جامعاتهم من خلال الدعوة إلى تجمع جديد عند الخامسة عصرا (14,00 بتوقيت غرينتش).

– مقاطعة –

مساء الاثنين أوقفت الشرطة مسيرة الطلاب بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى مقر البلدية حيث يجمع حزب الشعب الجمهوري آلاف المتظاهرين كل مساء.

ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مقاطعة إحدى عشرة علامة تجارية معروفة بأنها قريبة من السلطات، بما في ذلك سلسلة شهيرة من المقاهي. وقال أوزيل “يمكننا أن نعد القهوة بأنفسنا”.

ودان العديد من المسؤولين الحكوميين بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان من واشنطن حيث يقوم بأول زيارة لمسؤول تركي منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة، الإهانات الموجهة إلى والدة الرئيس اردوغان.

وقال فيدان “إن التهجم الوقح على رئيسنا ووالدته الراحلة في ساراتشان (مقر البلدية) هو نتاج انهيار أخلاقي ونفسية قذرة ويضر بالسلم الاجتماعي”.

كما دان رئيس حزب الشعب الجمهوري هذه الإهانات وكتب على منصة اكس “من غير المقبول الخلط بين الاحتجاجات والشتائم”.

وقال الرئيس أردوغان مساء الاثنين متوجها الى المعارضة في خطاب متلفز

“كفوا عن تعكير صفو مواطنينا باستفزازاتكم”.

بور/ليل/ص ك