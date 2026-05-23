أوامر بإجلاء حوالى 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي

afp_tickers

4دقائق

صدرت أوامر بإجلاء عشرات آلاف الأشخاص من منازلهم في كاليفورنيا الجمعة بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة ويثير خطر وقوع انفجار.

وكان الخزان يحتوي على 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل قابل للاشتعال يُستخدم في صناعة البلاستيك، وحذّر عناصر الإطفاء من أن الوضع قد يتدهور.

وقال قائد العمليات في موقع الحادث كريغ كوفي “أمامنا فرضيتان إما أن يتلف الخزان ويتسرب ما بين 6 إلى 7 آلاف غالون من المواد الكيميائية السامة جدا إلى موقف سيارات في المنطقة، أو أن ينفجر الخزان ما سيؤثر على خزانات محيطة به تحتوي أيضا على وقود أو مواد كيميائية”.

وأضاف “ننظّم عمليات الإجلاء استعدادا للفرضيتين: إما أن يتلف أو ينفجر”.

يقع التسرّب في منطقة غاردن غروف في مقاطعة أورنج في جنوب شرق لوس أنجليس.

وقال أمير الفرا، قائد شرطة المنطقة إن أمر الإخلاء يطال حوالى 40 ألف شخص، إلا أن الآلاف يرفضون المغادرة.

وأظهرت لقطات جوية نشرتها محطات تلفزة محلية رش الخزان بخراطيم من المياه، وأفاد كوفي في وقت لاحق الجمعة بأن جهود تبريد الخزان تحقق نجاحا.

وقال في مقطع فيديو “انخفضت حرارته إلى نحو 61 درجة في حين أن 50 هي درجة الحرارة المثالية له، وبالتالي تُحقق الجهود نجاحا”، مضيفا “سيفعل فريقنا ما بوسعه لإيجاد سيناريو ثالث ورابع وخامس”.

– أفضل سيناريو ممكن –

وقالت مسؤولة الصحة في مقاطعة أورنج ريجينا تشينسيو كوونغ إن إخلاء منطقة واسعة في محيط الخزان إجراء احترازي ضروري.

وأضافت أنه “إذا انفجر ونتجت عنه أبخرة سيكون الجميع في أمان ما داموا خارج المنطقة التي أُمر بإخلائها”، وحضت أي شخص يلاحظ “رائحة فاكهية وثقيلة” على إبلاغ السلطات.

وقالت “مجرد شمّ الرائحة لا يعني أنكم وصلتم إلى مستوى يسبب أعراضا، لكننا لا نريدكم أن تشمّوا تلك الرائحة لذا نحتاج أن نعرف إن كنتم تشمونها”.

ولم تُسجَّل أي إصابات حتى مساء الجمعة ولم تظهر بعد أي مؤشرات عن سبب التسرب الذي أُبلغ عنه الخميس.

وقال كوفي إن الفرق تستعد لاحتمال حدوث تسرّب كيميائي واصفا ذلك بأنه “أفضل سيناريو ممكن” وأفضل بكثير من وقوع انفجار يؤدي إلى انتشار سحابة سامة.

وتعمل السلطات على وضع حواجز لمنع المواد السامة من تلويث مجاري مياه الأمطار والأنهار التي تصب في المحيط.

وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية إن ميثيل ميثاكريلات مادة مهيِجة للجلد والعينين والأغشية المخاطية لدى البشر.

وحذر منشور على موقع الوكالة من “آثار على التنفس لدى البشر بعد التعرض لاستنشاق حاد (على مدى قصير) أو مزمن (على مدى طويل)”.

كما أفادت الوكالة بأنه “تم الإبلاغ عن أعراض عصبية لدى البشر بعد تعرض لاستنشاق حاد”.

هغ/س ح/ح س