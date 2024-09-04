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أوبتيموم إنفست: نتعاون مع السلطات بعد القبض على حاكم مصرف لبنان السابق

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عمان (رويترز) – قالت شركة أوبتيموم إنفست اللبنانية للوساطة يوم الأربعاء إنها تساعد السلطات القضائية اللبنانية في تحقيقاتها في قضية حاكم مصرف لبنان (المركزي) السابق المحتجز رياض سلامة.

وقالت الشركة التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل إن تعاملاتها مع المركزي اللبناني “تتم في إطار الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها”.

وقال مصدران قضائيان لرويترز يوم الثلاثاء إن سلامة احتجز لاتهامه بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست.

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