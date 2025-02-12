أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط في 2025

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توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للشهر الثاني على التوالي نمو الطلب على النفط في عامي 2025 و2026، مدفوعا بشكل خاص بالنقل وزيادة الحركة الجوية، بحسب تقريرها الشهري الأخير الذي نشرته الأربعاء.

سيستهلك العالم 105,1 ملايين برميل يوميا في عام 2025 مقابل 103,75 ملايين برميل يوميا في عام 2024، على ما أظهر تقرير مجموعة الدول النفطية الذي يراجع توقعات أوبك شهريا بحسب الوضع.

وتوقعت اوبك أن يرتفع الاستهلاك طوال عام 2025، ليصل إلى 104,2 ملايين برميل يوميا في الربع الأول من هذا العام.

وقدرت أن يبلغ الاستهلاك العالمي 106,6 ملايين برميل يوميا في عام 2026.

وأشارت إلى أن نمو الطلب سيكون مدفوعا بالنقل، مع “طلب كبير” على النقل الجوي وتزايد ملحوظ في النقل البري.

وأضافت المنظمة أن الطلب سيعتمد أيضا على “القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية”.

وتسجل هذه الزيادة بشكل خاص في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي من المتوقع أن يزيد طلبها بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا، لا سيما الصين والهند والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

وتستحوذ بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على حصة ضئيلة من هذه الزيادة، تقدر بنحو 0,1 مليون برميل يوميا فقط.

وأعلن تحالف أوبك بلاس في مطلع شباط/فبراير أنه سيحافظ على جدول زيادة إنتاج الدول المنضوية فيه من الخام تدريجا اعتبارا من نيسان/أبريل.

وتقضي الخطة الحالية بطرح دفعة أولى مقدارها 2,2 مليون برميل يوميا في السوق تدريجا اعتبارا من نيسان/أبريل، بمعدل 120 ألف برميل إضافي يوميا كل شهر لمدة 18 شهرا.

هرس/ريم/ب ق