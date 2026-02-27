أوجلان: الاندماج الديمقراطي في تركيا بحاجة لقوانين تتعلق بالسلام
أنقرة 27 فبراير شباط (رويترز) – قال زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان اليوم الجمعة إن الانتقال إلى الاندماج الديمقراطي في تركيا بحاجة إلى قوانين تتعلق بالسلام.
جاء ذلك في بيان صدر بعد مرور عام على دعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني المحظور لإنهاء التمرد الذي شنه ضد الدولة التركية على مدى عقود وحل نفسه.
وأثارت هذه الدعوة التاريخية الآمال في إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وزرع انقسامات عميقة وعرقل التنمية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، لكن عملية إحراز تقدم تمضي ببطء.
وأذاع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد البيان في مؤتمر صحفي له.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)