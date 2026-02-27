The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أوجلان: الاندماج الديمقراطي في تركيا بحاجة لقوانين تتعلق بالسلام

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 27 فبراير شباط (رويترز) – قال زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان اليوم الجمعة إن الانتقال إلى الاندماج الديمقراطي في تركيا بحاجة إلى قوانين تتعلق بالسلام.

جاء ذلك في بيان صدر بعد مرور عام على دعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني المحظور لإنهاء التمرد الذي شنه ضد الدولة التركية على مدى عقود وحل نفسه.

وأثارت هذه الدعوة التاريخية الآمال في إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وزرع انقسامات عميقة وعرقل التنمية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، لكن عملية إحراز تقدم تمضي ببطء.

وأذاع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد البيان في مؤتمر صحفي له.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية