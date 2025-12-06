أوربان سيرسل وفدا اقتصاديا إلى روسيا تحضيرا لمرحلة ما بعد الحرب

أعلن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان السبت، أنه سيرسل وفدا من رجال الأعمال إلى روسيا خلال الأيام المقبلة للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال تجمع انتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية في بلاده.

وقال أوربان أمام نحو ألف شخص تجمعوا في صالة رياضية في كيشكيميت بوسط المجر إن الوفد سيركز على التعاون الاقتصادي، ويأتي في إطار الرغبة في “التفكير من الآن في عالم ما بعد الحرب وما بعد العقوبات”.

وأكد أوربان وهو زعيم أوروبي مقرب من كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه يُجري مناقشات مع الأميركيين والروس، لافتا إلى أنه “لا يستطيع الكشف عن كل التفاصيل”.

وأضاف “علينا أن نستبق الأحداث، لأنه إذا وفقنا الله وانتهت الحرب من دون أن ننجر إليها، وإذا نجح الرئيس الأميركي في إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي ورُفعت العقوبات، فسنجد أنفسنا في وضع اقتصادي مختلف تماما”.

وأفادت وسائل إعلام مجرية بأن شركة النفط والغاز المجرية “مول” تدرس الاستحواذ على مصاف ومحطات خدمة في أوروبا تابعة لمجموعتي “لوك أويل” و”غازبروم” الروسيتين الخاضعتين لعقوبات أميركية، بالإضافة إلى حصص في منشآت إنتاج في كازاخستان وأذربيجان، وهي مواضيع نُوقشت خلال اجتماع أوربان وترامب في واشنطن مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر زار أوربان موسكو حيث وعد بوتين بمواصلة استيراد المحروقات الروسية التي ما زالت المجر تعتمد عليها، متحديا الاتحاد الأوروبي مجددا في هذه القضية.

ولم يسعَ الزعيم المجري إلى تنويع واردات بلاده منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، بخلاف العديد من جيرانه الأوروبيين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن أوربان أنه طعن أمام محكمة العدل الأوروبية في موافقة غالبية دول التكتل في تشرين الأول/أكتوبر على مبدأ حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية عام 2027.

