أوربان يزور ترامب الأسبوع المقبل لمناقشة ملف الطاقة

يلتقي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة استخدام بودابست للطاقة الروسية، بحسب ما أفاد وزير الخارجية المجري الإثنين.

والأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين منتجتين للنفط والغاز في روسيا، هما روسنفت ولوك أويل، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ولا تزال بودابست التي تعتبر حليفا مقرّبا من ترامب والكرملين في الاتحاد الأوروبي، تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين، على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونهاية الأسبوع الفائت، قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتيكر لشبكة فوكس نيوز إنّ الولايات المتحدة تتوقع من دول مثل المجر، أن “تتوصل إلى خطة وتنفذها… لتتوقف عن الاعتماد” على مصادر الطاقة الروسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في إحاطة صحافية مع نظيره الإسرائيلي، “ستتاح فرصة في واشطن خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل، كي يناقش رئيس الوزراء هذه المسألة شخصيا، مع الرئيس الأميركي”.

ووفق سيارتو، فإنّ المجر تدرس حاليا ما تعنيه العقوبات الأميركية “من الناحية القانونية والمادية”.

وقال أوربان الجمعة إنّه يتم البحث عن طرق “للالتفاف” على هذه الإجراءات.

وكان رئيس الحكومة القومي زار ترامب في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا ثلاث مرات العام الماضي، اثنتان منها قبل إعادة انتخابه رئيسا.

وكان من المقرر أن يستضيف أوربان في بودابست قمة روسية-أميركية محورها الحرب في أوكرانيا، غير أنّ ترامب ألغى اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل تحديد موعد له.

والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على قطاعي النفط والغاز الروسيين، في إطار حزمة العقوبات الـ19 منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتمكن أوربان الذي انتقد بشكل متكرر العقوبات الأوروبية على روسيا، من الحصول على إعفاء بشأن التزوّد بالنفط عبر خطوط الأنابيب إلى بلاده، مؤكدا أن الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 9,5 ملايين نسمة لا بدائل عملية لديها.

