أوربان يعلن “تخفيضا تدريجيا” لإمدادات الغاز المجرية إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس المجري فيكتور أوربان الأربعاء أنه يعتزم “تخفيض إمدادات الغاز تدريجا” إلى أوكرانيا طالما أنها لم تستأنف تزويد بلده بالنفط الروسي عبر خطّ أنابيب دروجبا.
وقال في مقطع مصوّر نشره على فيسبوك “بات ينبغي اتّخاذ تدابير جديدة بغية كسر الحصار النفطي وضمان أمن إمدادات الطاقة إلى المجر”.
وأشار “طالما أن أوكرانيا لا توفّر النفط، فهي لن تتلقّى غازا من المجر”.
وتقول السلطات الأوكرانية إن خطّ أنابيب دروجبا الذي يعبر في أراضيها تضرّر بفعل ضربات روسية في 27 كانون الثاني/يناير. وتتّهم المجر وسلوفاكيا اللتان حصلتا على إعفاء من الاتحاد الأوروبي لمواصلة شراء النفط الروسي كييف بأنها لا تريد إصلاح الخطّ.
ويعرقل أوربان في المقابل قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو إلى أوكرانيا. كما تعرقل بودابست وبراتيسلافا إقرار حزمة جديدة من العقوبات في حقّ روسيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد سيساعد على إعادة فتح خطّ الأنابيب.
وتعدّ المجر أكبر مزوّد للغاز لأوكرانيا التي استوردت منها سنة 2025 حوالى 2,94 مليار متر مكعب، أي نحو 45,5 % من إجمالي وارداتها في هذا المجال، وفق تقرير لمجموعة “إكسبرو” الأوكرانية الاستشارية. وفي العام 2026، انخفضت هذه الحصّة إلى 34 % في آذار/مارس، وفق المصدر عينه.
