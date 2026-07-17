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أوروبا تجدد الدعوة لإسرائيل للامتناع عن أي توسيع جديد للمستوطنات

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بروكسل 17 يوليو تموز(رويترز) – جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان “يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن أي توسع إضافي في المستوطنات، أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، أو مصادرة الأراضي، أو هدم المنازل، أو تنفيذ عمليات إخلاء، أو اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب أخرى من شأنها تقويض فرص قيام حل الدولتين”.

وأقر مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الجاري ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيقل (427.8 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل، كما تعد هذه المستوطنات من أبرز العقبات أمام التوصل إلى سلام.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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