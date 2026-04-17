أوروبا تدعو إيران إلى التخلي عن خطط فرض رسوم عبور في مضيق هرمز
بروكسل17 أبريل نيسان (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن على إيران التخلي عن كل مخططات فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وإبقاء العبور مفتوحا أمام الجميع.
وأردفت تقول في منشور على منصة إكس “بموجب القانون الدولي، يجب أن يبقى العبور في ممرات مائية، مثل مضيق هرمز، مفتوحا ومجانيا”.
وأضافت “أي مخطط للدفع مقابل العبور سيكون سابقة خطيرة بالنسبة للممرات البحرية العالمية. على إيران التخلي عن أي مخطط لفرض رسوم عبور”.
