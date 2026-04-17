أوروبا تدعو إيران إلى التخلي عن مخططات فرض رسوم عبور في مضيق هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل17 أبريل نيسان (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن على إيران التخلي عن كل مخططات فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وإبقاء العبور مفتوحا أمام الجميع.

وأردفت تقول في منشور على منصة إكس “بموجب القانون الدولي، يجب أن يبقى العبور في ممرات مائية، مثل مضيق هرمز، مفتوحا ومجانيا”.

وأضافت “أي مخطط للدفع مقابل العبور سيكون سابقة خطيرة بالنسبة للممرات البحرية العالمية. على إيران التخلي عن أي مخطط لفرض رسوم عبور”.

وذكرت أن أوروبا ستساهم في استعادة التدفق الحر للطاقة والتجارة بمجرد صمود وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور منفصل على منصة إكس إن الاتحاد الأوروبي يمكنه المساعدة عن طريق تبادل بيانات الأقمار الصناعية وتعزيز مهمة أسبيدس البحرية العاملة حاليا في البحر الأحمر.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )

