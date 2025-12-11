أوروغواي تعبّر عن “قلق بالغ” إزاء التوترات في منطقة الكاريبي

أبدت أوروغواي “قلقا بالغا” إزاء التوترات التي تشهدها منطقة الكاريبي حيث نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في الأشهر الأخيرة، على ما قال وزير الخارجية ماريو لوبتكين لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وأكد لوبتكين ضرورة خفض حدة التوترات في الكاريبي “بكل الوسائل الممكنة”، معتبرا أنّ “هذا الوضع لا يخدم أي طرف، لا دولة، لا الولايات المتحدة، ولا فنزويلا، ولا كولومبيا، ولا أي منا”.

وأضاف “نشعر بقلق بالغ لأن أي وضع يُفاقم التوترات في المنطقة، لن يؤثر على الدولة المعنية فحسب، بل يُعدّ مشكلة للمنطقة برمّتها”.

وتنشر الولايات المتحدة منذ آب/أغسطس أسطولا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات. وقتلت القوات الأميركية 87 شخصا بنحو 20 هجوما على سفن قالت إنها تشتبه بنقلها مخدرات.

