أوستن: لم أجد دليلا على وجود مخبأ نقود لحزب الله تحت مستشفى ببيروت

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روما (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء إنه لم ير أي دليل على وجود مخبأ نقود لجماعة حزب الله اللبنانية تحت مستشفى في بيروت، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع إسرائيل للحصول على معلومات متعمقة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن الجماعة اللبنانية تخفي نقودا وذهبا بمئات الملايين من الدولارات في مخبأ بُني أسفل مستشفى في بيروت، وأضاف أنه لن يضرب المنشأة في الوقت الذي يواصل فيه هجماته على الأصول المالية للجماعة.

وأضاف أوستن للصحفيين في روما “لم نر أي دليل على ذلك في هذه اللحظة. ولكن كما تعلمون، سنواصل التعاون مع نظرائنا الإسرائيليين للحصول على معلومات أفضل بشأن ما يبحثون عنه بالضبط”.

وقال فادي علامة، النائب اللبناني عن حركة أمل الشيعية ومدير مستشفى الساحل، لرويترز إن إسرائيل تروج لادعاءات كاذبة وافتراءات، ودعا الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى وإظهار أنه لا يوجد به سوى غرف عمليات ومرضى ومشرحة.

وفي تصريح بثه التلفزيون، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري أن حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله، والذي قتلته إسرائيل الشهر الماضي، هو الذي أمر ببناء المخبأ المصمم للإقامة لفترات طويلة.