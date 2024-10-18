أوستن: مقتل السنوار يتيح فرصة لوقف إطلاق النار

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بروكسل (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الجمعة إن مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يقدم فرصة كبيرة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستعدة لدعم الدفاع عن إسرائيل.

ومضى يقول “موت السنوار يوفر أيضا فرصة استثنائية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المروعة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل”.