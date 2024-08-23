أوستن: ناقشت مع وزير الدفاع الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار والمخاطر الإقليمية

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الجمعة إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي وناقشا مجموعة من القضايا الإقليمية تتضمن ما يجري من تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان وضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال أوستن في منشور على منصة إكس إنه ناقش أيضا احتمالات التصعيد من إيران والجماعات المدعومة منها في المكالمة الهاتفية يوم الخميس وإنه أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة متمركزة في وضع جيد بالشرق الأوسط.