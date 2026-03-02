أوكرانيا: سنساعد في إسقاط طائرات إيران المسيرة إذا توسط الشركاء في حربنا مع روسيا

كييف 2 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها لرويترز اليوم الاثنين إن كييف ربما ترسل خبراء في مجال الطائرات المسيرة إلى الشرق الأوسط، وتشارك بالقدرات والخبرات للمساعدة في إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية إذا ساعد شركاؤها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا.

وأوضح سيبيها أن قدرة أوكرانيا على اعتراض طائرات (شاهد) الإيرانية الصنع بلغت 90 بالمئة، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى استخدام طائرات اعتراضية محلية الصنع.

وأضاف سيبيها “لن نتمكن من إرسال جميع مشغلينا، ولكن يمكننا بالتأكيد إرسال بعضهم إذا ضُمن عدم شن روسيا أي ضربات على بلادنا”.

