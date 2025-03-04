أوكرانيا تؤكد “تصميمها” على التعاون مع واشنطن رغم تجميد المساعدات الأميركية

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أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها “مصممة” على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة، ولا تزال تريد ضمانات أمنية ذات “أهمية وجودية” بالنسبة اليها، على الرغم من تجميد المساعدات العسكرية الأميركية.

وأكدت حكومتها استعدادها للتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة “في أي وقت” يمنحها وصولا تفضيليا إلى المعادن الأوكرانية والموارد الطبيعية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال في مؤتمر صحافي إن “أوكرانيا مصممة تماما على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة”، مضيفا أن واشنطن “شريك مهم وعلينا المحافظة على ذلك”.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك “بالطبع، لا نتغاضى عن إمكان إجراء مفاوضات مع نظرائنا الأميركيين” بشأن المساعدات العسكرية التي أعلنت واشنطن تعليقها الاثنين.

وأوضح “نحن نناقش الخيارات مع شركائنا الأوروبيين”، فيما كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة حول “إعادة تسليح أوروبا” والتي تتيح تقديم دعم عسكري “فوري” لأوكرانيا.

وقالت فون دير لايين في رسالة عرضت فيها الخطة على قادة الاتحاد الأوروبي “تواجه أوروبا خطرا واضحا وحاضرا بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا”.

وعرضت فون دير لايين في الرسالة خطة من خمسة أجزاء لتخصيص حوالى 800 مليار يورو للدفاع الأوروبي، مشيرة إلى “أن مستقبل أوكرانيا حرة ذات سيادة وأوروبا آمنة ومزدهرة، على المحك”.

وتهدف القمة الأوروبية التي تعقد في بروكسل الخميس إلى التباحث حول أوكرانيا والأمن الأوروبي ومناقشة هذه الخطة الجديدة.

– “الوضع خطير جدا” –

وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس شرط عدم الكشف عن هويته “نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكّد من أنّها تساهم في التوصّل إلى حلّ” يوقف الحرب بين موسكو وكييف.

جاءت الخطوة بعد أيام على مشادّة علنية صادمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب الذي يسعى لوضع حد للحرب في أسرع وقت.

وقال المسؤول في وقت متأخر الاثنين إن “الرئيس أوضح أنّه يركّز على السلام. نحن بحاجة لأن يلتزم شركاؤنا أيضا تحقيق هذا الهدف”.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء إن أثر الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بدأ يظهر في المركز البولندي جيسيونكا الرئيسي لدعم أوكرانيا لوجستيا.

كما أعربت وزارة الخارجية البولندية عن أسفها لاتخاذ قرار “ذي أهمية سياسية كبيرة” وذلك “من دون أي معلومات أو تشاور” مع حلفاء الولايات المتحدة، معتبرة أن “الوضع خطير جدا”.

وأكد وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا، من جانبه، أنه “يتعين على أوروبا زيادة وتسريع مساعداتها لأوكرانيا لملء الفراغ” بعد القرار الأميركي.

واقترح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تصبح أوكرانيا تلقائيا عضوا في حلف شمال الأطلسي إذا انتهكت روسيا وقف إطلاق النار في المستقبل.

وأكدت بريطانيا أيضا التزامها دعم أوكرانيا بعد القرار إذ أوضحت أنغيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه “يركّز بشدة” على ضمان تحقيق السلام في أوكرانيا.

وفي باريس، اعتبر وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنيامين حداد إن قرار ترامب “يدفع (السلام) بعيدا لأنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز قوة المعتدي على الأرض، وهي روسيا”.

في المقابل، اعتبر الكرملين أن تجميد المساعدات الأميركية لأوكرانيا “أفضل مساهمة” في السلام.

– “وقف الحرب” –

في واشنطن، واصل الرئيس الأميركي هجومه على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي بدأه عند لقائهما في المكتب البيضوي الجمعة وتحول إلى مشادّة علنية صادمة.

وصعد الإثنين تهديداته ضد زيلينسكي متهما إياه بأنه “لا يريد السلام” مع روسيا.

لكن الرئيس الأميركي اعتبر أن الاتفاق بشأن الوصول إلى المعادن الأوكرانية والذي كان من المفترض أن يوقعه زيلينسكي في واشنطن الجمعة، لا يزال من الممكن إبرامه.

وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز إن زيلينسكي “أبدى رفضا واضحا للانخراط في عملية السلام”.

وقال الرئيس الأوكراني عبر منصات التواصل الاجتماعي “من الأهمية بمكان أن نسعى لجعل دبلوماسيتنا جوهرية لإنهاء هذه الحرب في أسرع وقت”.

وميدانيا، أعلن مسؤولون أوكرانيون سقوط قتلى جراء ضربة صاروخية روسية على منشأة تدريب عسكري على بعد حوالى 130 كيلومترا من خط الجبهة.

دك-فت/لين-ريم/ب ق