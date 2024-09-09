أوكرانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وطهران تنفي نقل صواريخ إلى روسيا

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الاثنين إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني لتحذيره من “عواقب مدمرة ولا يمكن إصلاحها” في العلاقات الثنائية إذا تبين صحة التقارير بأن طهران أمدت روسيا بصواريخ باليستية.

ونفى مسؤول إيراني كبير التقارير في وقت سابق يوم الاثنين ووصفها بأنها “حرب نفسية”. ووصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي المعلومات بأنها “موثوقة”.

ونشرت شبكة (سي.إن.إن) وصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي تقارير نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا في الوقت الذي تواصل فيه موسكو شن حربها في أوكرانيا بعد أكثر من عامين ونصف العام من بدء الغزو في عام 2022.

وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية عبر تيليجرام أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني شهريار أموزيجار ووجهت له “تحذيرا شديدا” بشأن العواقب على العلاقات الثنائية في حالة صحة التقارير المتعلقة بتسليم الصواريخ.

وفي وقت سابق يوم الاثنين نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن العميد فضل الله نوذري نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله “لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا وهذا الادعاء هو نوع من الحرب النفسية”.

وأضاف “إيران ليست مؤيدة لأي من طرفي الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

ونفى المسؤولون الغربيون والأوكرانيون هذا الإنكار في الماضي، قائلين إن هناك أدلة دامغة على أن إيران أمدت روسيا بعتاد منه الطائرات المسيرة من طراز شاهد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو في رسالة بالبريد الإلكتروني “نحن على علم بالمعلومات الموثوقة التي قدمها حلفاء عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا”.

وأضاف أنه إذا تأكد نقل الأسلحة “فإن هذا سيكون تصعيدا ملموسا كبيرا في دعم إيران للحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.

وذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي أوضحوا في وقت سابق أنهم سيردون على مثل هذه الخطوة “بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة وكبيرة ضد إيران”.

وقال مسؤول أوروبي آخر طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة أرسلت المعلومات حول عمليات النقل التي تحدثت التقارير عنها إلى الحلفاء ومن المرجح أن تعلنها قريبا.