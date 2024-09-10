أوكرانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا وطهران تنفي نقل صواريخ إلى روسيا

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كييف (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الاثنين إنها استدعت دبلوماسيا إيرانيا كبيرا للتحذير من “عواقب مدمرة لا يمكن إصلاحها” ستلحق بالعلاقات الثنائية إذا ما ثبتت صحة تقارير تفيد بأن طهران زودت روسيا بصواريخ باليستية.

ونفى مسؤول إيراني كبير هذه التقارير في وقت سابق من يوم الاثنين ووصفها بأنها “حرب نفسية”، بينما وصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي هذه المعلومات بأنها “موثوقة”.

ونشرت شبكة (سي.إن.إن) وصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي تقارير نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا بينما تواصل موسكو شن الحرب في أوكرانيا بعد أكثر من عامين ونصف العام من بدء غزوها عام 2022.

وقالت الخارجية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني شهريار آموزجار ووجهت إليه “تحذيرا شديدا” من العواقب على العلاقات إذا تأكدت تقارير إرسال الصواريخ.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن العميد فضل الله نوذري نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله “لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا وهذا الادعاء هو نوع من الحرب النفسية”.

وأضاف “إيران ليست مؤيدة لأي من طرفي الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي المقابل، وصف الاتحاد الأوروبي التقارير الإعلامية يوم الاثنين بأنها موثوقة.

وسبق أن رفض مسؤولون غربيون وأوكرانيون بيانات نفي إيرانية قائلين إن هناك أدلة دامغة على أن إيران زودت روسيا بعناصر مثل طائرات مسيرة من طراز شاهد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو في رسالة بالبريد الإلكتروني “نحن على علم بالمعلومات الموثوقة التي قدمها حلفاء عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا”.

وأضاف أنه إذا تأكد نقل الأسلحة “فإن هذا سيكون تصعيدا ملموسا كبيرا في دعم إيران للحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.

وذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي أوضحوا في وقت سابق أنهم سيردون على مثل هذه الخطوة “بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة وكبيرة ضد إيران”.

وقال مسؤول أوروبي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تشاركت معلومات حول التقارير عن عملية إرسال الصواريخ مع حلفائها، ومن المرجح أن تكشف عنها قريبا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “لا يمكنني أن أؤكد التقارير بأن نقل (الصواريخ) قد تم”، مضيفا أنه في حالة ثبوت ذلك فإن هذا السيناريو سيعود بآثار ضارة على كل من أوكرانيا والشرق الأوسط.