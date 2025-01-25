أوكرانيا تعرض تزويد منطقة ترانسنيستريا المولدافية بالفحم

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن أوكرانيا مستعدة لإرسال الفحم لدعم تشغيل محطة رئيسية للطاقة في منطقة ترانسنيستريا المولدافية الانفصالية التي تشهد أزمة طاقة غير مسبوقة.

وشهدت المنطقة الواقعة بين أوكرانيا ومولدافيا انقطاعات في التدفئة والمياه الساخنة والكهرباء منذ مطلع العام بسبب انقضاء مهلة عقد بين كييف وموسكو كان يسمح للغاز الروسي بالوصول إلى المنطقة.

وأثناء مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيسة المولدافية مايا ساندو في كييف، قال زيلينسكي إن بإمكان بلاده إرسال الفحم لتشغيل محطة كوشورغان في ترانسنيستريا.

وباتت المحطة التي كانت تعتمد على الغاز الروسي المستورد عبر أوكرانيا تعمل بالفحم، علما بأنها كانت في الماضي مصدرا لسبعين في المئة من الكهرباء التي تستهلكها مولدافيا.

وقال زيلينسكي “لدينا فحم يمكننا تقديمه لمولدافيا، لتيراسبول. إذا كانوا حقا يريدون أن يحصل الناس على الكهرباء”، في إشارة إلى السلطات الانفصالية في المدينة الرئيسية في ترانسنيستريا.

وأضاف “إذا زودناهم بالفحم، نحن على استعداد للتحدث عن سعر منخفض، بل حتى بشكل مجاني”، بينما طرح إمكان أن تزود المنطقة في المقابل أوكرانيا بالكهرباء.

وأفاد زيلينسكي الذي تعرضت شبكة الطاقة في بلاده لضربات جوية روسية بأن أوكرانيا مستعدة أيضا لإرسال وفد إلى المحطة لتحسين إنتاجها.

وقالت ساندو بدورها “يتوقف الأمر الآن على النظام في تيراسبول لقبول هذه المساعدة لضمان حصول الناس على التدفئة والكهرباء في أقرب وقت ممكن”.

خرجت تظاهرة في ترانسنيستريا الجمعة لدعوة مولدافيا الى تسهيل مرور الغاز الروسي ووضع حد لأزمة الطاقة، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

وكانت ترانسنيستريا تحصل على الغاز من روسيا عبر خط أنابيب يمر في أوكرانيا ومولدافيا.

ورفضت كييف تجديد عقد نقل الغاز الذي انقضت مدته في الأول من كانون الثاني/يناير، منهية فجأة إمدادات الغاز الروسي إلى ترانسنيستريا التي أعلنت حال الطوارئ.

ولم تشهد بقية مناطق مولدافيا انقطاعات للغاز بفضل واردات الغاز والكهرباء من رومانيا المجاورة.

ومع قرب دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، تخشى مولدافيا إمكان اتساع رقعة النزاع ليشمل أراضيها إذا حاولت روسيا زعزعة الأمن في ترانسنيستريا.

وقال زيلينسكي إن “مولدافيا تمر بأزمة طاقة مصطنعة تماما، اختلقتها موسكو”.

وأضاف أن “موارد الطاقة هي بالضبط نوع السلاح الذي تستخدمه روسيا للتأثير على سياسات بلدان أخرى من خلال الأزمات”.

وفي مقابلة مع فرانس برس، اتهم رئيس الوزراء المولدافي دورين ريسيان الأربعاء موسكو بالسعي لإثارة “عدم الاستقرار” في مولدافيا.

وأشار إلى أنه لا يمكن حل الأزمة إلا إذا انسحبت القوات الروسية المتمركزة في ترانسنيستريا منذ الحرب على مولدافيا عام 1992.

بور-فف/لين/ب ق