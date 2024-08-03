أوكرانيا تعلن استهداف مطار عسكري روسي ومنشأة لتخزين النفط

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استهدفت طائرات مسيّرة أطلقتها كييف مطاراً عسكرياً ومنشأة لتخزين النفط في الأراضي الروسية، وفق ما أكد مصدر عسكري أوكراني السبت، بعيد إعلان موسكو أنها اعترضت 76 مسيّرة.

وتقول أوكرانيا إن هذه الهجمات هي ردّ على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيها منذ بدء الغزو مطلع العام 2022، وتطال أهدافاً عسكرية وصناعية.

وقال المصدر الأوكراني “الليلة الماضية، استهدفت طائرات مسيّرة عائدة لجهاز الاستخبارات الأوكراني، مطار موروزوفسك العسكري في منطقة روستوف”.

وأوضح أن المطار يضم عدداً من الطائرات والقنابل الجوية الموجّهة، مشيراً الى أن المسيّرات الأوكرانية “أبلت بلاءً حسناً في إصابة مستودع الذخائر الجوية”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أن روسيا أطلقت أكثر من 600 قنبلة جوية موجهة نحو بلاده خلال أسبوع واحد. وأوضح عبر منصات التواصل الاجتماعي “يجب أن يتم تدمير الطائرات المقاتلة الروسية حيث وجدت، عبر كل الوسائل الفاعلة. ضرب المطارات الروسية هو أمر عادل أيضاً”.

ولم تعلّق موسكو على الأنباء المتعلقة باستهداف المطار العسكري، الا أن الحاكم المحلي فاسيلي فولوبيف أفاد عبر تلغرام بأن السلطات المحلية فرضت حال الطوارئ في مقاطعة موروزوفسك.

أضاف “في الوقت الراهن، أحصينا وقوع أضرار في نوافذ (العديد من المباني)، لاسيما في المدارس ورياض الأطفال، إضافة الى منازل ومواقع صناعية”.

وبحسب المصدر الأوكراني، تم كذلك استهداف منشأة لتخزين النفط في مقاطعة كامنسكي بمنطقة روستوف.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أن هجوماً بالطيران المسيّر أدى الى إصابة بعض الخزانات. وأكد مسؤول الإدارة المحلية فلاديمير سافين عبر تلغرام توجه أكثر من 90 رجل إطفاء و33 عربة الى المكان للسيطرة على الحرائق.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنها دمّرت 76 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا بين ليل الجمعة وصباح السبت، مشيرة الى أن معظمها تمّ “اعتراضه وتدميره” في مناطق روستوف أون دون حيث مقر القيادة العسكرية للعمليات الروسية في أوكرانيا، وكورسك وبيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، إضافة الى منطقة أوريول.

واستهدف الهجوم على بيلغورود مخزناً للنفط في مقاطعة غوبكين، وتسبّب بحريق تم إخماده سريعاً، وفق الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف.

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني السبت أنه أسقط خلال ليل الجمعة السبت، 24 مسيّرة أطلقتها روسيا خصوصاً في أجواء مناطق خيرسون وأوديسا وميكولاييف وبولتافا ودنيبروبتروفسك وكييف.

بور/كام/ص ك