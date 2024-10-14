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أوكرانيا تعلن تدمير طائرة نقل عسكرية في روسيا

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أعلنت أوكرانيا الإثنين أن قواتها دمّرت طائرة نقل عسكرية في مطار عسكري في عمق الأراضي الروسية خلال نهاية الأسبوع، في أحدث هجوم تعلن كييف تنفيذه في مناطق بعيدة عن الحدود.

وزادت أوكرانيا من وتيرة هجماتها داخل الأراضي الروسية خلال الأشهر الماضية، معلنة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة بهدف إضعاف القدرات اللوجستية التي تستخدمها موسكو في الغزو الذي بدأته قبل أكثر من عامين.

وأفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأنها دمرت طائرة نقل من طراز “تو-134” ليل السبت الأحد في مطار عسكري بمنطقة أورنبورغ الواقعة على مسافة نحو ألف كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن “هذه الطائرات التي تعود للحقبة السوفياتية تستخدم خصوصا لنقل (أفراد) قيادة وزارة الدفاع الروسية”.

ونشر جهاز الاستخبارات فيديو لما قال إنه هجوم بإضرام النار، يظهر النيران تندلع داخل طائرة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طريقة تنفيذه.

ولم تعلّق موسكو على هذه المزاعم.

وأوقفت السلطات الروسية خلال العامين الماضيين مئات الأشخاص لاتهامهم بتنفيذ هجمات تخريب وإضرام نيران لصالح كييف طالت مواقع عسكرية وبنى تحتية وشبكات للسكك الحديد.

بور-جبر/كام/نور

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