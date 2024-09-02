أوكرانيا تعلن تدمير 22 صاروخا روسيا خلال هجمات أوقعت جرحى

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 22 صاروخا روسيا ليل الأحد الاثنين خلال هجمات استهدفت كييف وشمال شرق أوكرانيا وأسفرت عن إصابة مدنيين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين “خلال الليل، أطلقت روسيا 35 صاروخا بينها صواريخ باليستية، و23 طائرة بدون طيار على أوكرانيا”.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية في بيان صباح الاثنين أن روسيا هاجمت كييف ومنطقتي سومي وخاركيف (شمال شرق) بـ14 صاروخ كروز و16 صاروخا باليستيا وأربع صواريخ مضادة للطائرات وصاروخ آخر من نوع “لم يُحدّد” بعد.

وأشار المصدر الى أنه من بين الصواريخ الـ 35، أُسقطت 22 هي تسعة باليستية من طراز إسكندر-ام/كاي ان-23، و13 كروز من طراز كاي ايتش-101.

وأكدت القوات الجوية إسقاط 20 مسيّرة من طراز “شاهد” إيرانية الصنع من أصل 23.

وفي العاصمة، أدت الهجمات إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو.

وأفاد بوبكو على تطبيق تلغرام أن “أحد الأشخاص تلقى مساعدة طبية في مكانه، بينما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى”.

وأكد عدد من مراسلي وكالة فرانس برس سماع دوي انفجارات ليلاً في كييف ومشاهدتها، كما رأوا أشخاصاً يركضون في الشوارع بحثاً عن ملجأ.

وأفاد زيلينسكي أن مركزا ثقافيا اسلاميا في العاصمة تعرض “لأضرار جسيمة” جراء الضربات، منددا بـ”أعمال وحشية” من جانب روسيا.

وفي سومي (شمال شرق)، تعرّض مركز مساعدة اجتماعية ونفسية للأطفال ودار للأيتام لقصف روسي مساء الأحد، ما أدى إلى إصابة 18 شخصا بجروح بينهم ستة قاصرين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية على تلغرام.

ولم تحدد ما إذا كان هذا الهجوم جزءا من الموجة الصاروخية أم هجوم معزول نُفذ في إطار الهجوم البري.

وفي منطقة خاركيف (شمال شرق البلاد)، قتلت امرأة تبلغ 65 عاما بتفجير طال مبنى سكنيا فجرا في كوبيانسك، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق تلغرام.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك “سيكون هناك رد على كل ما حدث، وسيشعر به العدو”.

وفي الجانب الروسي، أبلغ حاكم منطقة بيلغورود، فياتشسلاف غلادكوف، خلال الليل، عن هجوم جوي أوكراني أدى إلى إصابة امرأة وإلحاق أضرار بمركز تجاري وآخر للبنى التحتية في مدينة بيلغورود.

بور/س ح/ص ك/كام