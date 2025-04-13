أوكرانيا تعلن سقوط “عدد كبير من القتلى” إثر ضربة روسية على مدينة سومي

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أعلن مسؤولون أوكرانيون الأحد سقوط “العديد من القتلى” إثر هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شمال شرق البلاد، والتي تعرضت لقصف مكثف من القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وكتب القائم بأعمال رئيس بلدية سومي أرتيم كوبزار على مواقع التواصل الاجتماعي “سقط اليوم عدد كبير من القتلى نتيجة هجوم صاروخي”، مضيفا أن “العدو عاود استهداف المدنيين”.

وأظهرت صور لم يتم التأكد من صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات محترقة وتصاعد أعمدة دخان.

تقع سومي على بعد حوالى 50 كلم من الحدود.

وحذرت كييف لأسابيع من أن موسكو قد تشن هجوما على سومي.

وكانت روسيا أعلنت الشهر الماضي سيطرتها على قرية في منطقة سومي لأول مرة منذ الأيام الأولى للغزو عام 2022.

بور/شي/ب ق