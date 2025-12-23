The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أوكرانيا تعلن عن انقطاعات في التيار الكهربائي بعد ضربات جوية روسية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء عن انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مناطق البلاد، عقب ضربات روسية استهدفت بنيتها التحتية.

وقالت وزارة الطاقة عبر تطبيق تلغرام إنّ “روسيا تهاجم مجددا بنيتنا التحتية للطاقة. ونتيجة لذلك، بدأت انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في العديد من المناطق في أوكرانيا”. 

ومن جانبها، أفادت الشركة المشغلة “يوكرينيرغو” عن “هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة”، موضحة أنّ أعمال إصلاح ستبدأ بمجرّد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وتشنّ روسيا ضربات على أوكرانيا كل ليلة تقريبا، مستهدفة بشكل خاص البنى التحتية للطاقة، خصوصا خلال فصل الشتاء.

بور/ناش/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية