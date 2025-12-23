أوكرانيا تعلن عن انقطاعات في التيار الكهربائي بعد ضربات جوية روسية

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء عن انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مناطق البلاد، عقب ضربات روسية استهدفت بنيتها التحتية.

وقالت وزارة الطاقة عبر تطبيق تلغرام إنّ “روسيا تهاجم مجددا بنيتنا التحتية للطاقة. ونتيجة لذلك، بدأت انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في العديد من المناطق في أوكرانيا”.

ومن جانبها، أفادت الشركة المشغلة “يوكرينيرغو” عن “هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة”، موضحة أنّ أعمال إصلاح ستبدأ بمجرّد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وتشنّ روسيا ضربات على أوكرانيا كل ليلة تقريبا، مستهدفة بشكل خاص البنى التحتية للطاقة، خصوصا خلال فصل الشتاء.

بور/ناش/كام