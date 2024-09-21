أوكرانيا تقول إنّها استهدفت مستودعين للذخيرة والصواريخ في روسيا

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أعلنت أوكرانيا السبت أنها قصفت مستودعين عسكريين يستخدمان بشكل خاص لتخزين الذخائر في جنوب وغرب روسيا، أحدهما موقع “رئيسي” للخدمات اللوجستية للقوات الروسية، وذلك بعد أيام قليلة على إعلانها هجمات مماثلة.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحّتها، انفجارات كبيرة جدا أعقبتها سحب هائلة من الدخان.

وكانت السلطات الإقليمية في كراسنودار (جنوب غرب) أمرت في وقت سابق بعمليات إجلاء بعد اندلاع حريق تسببت به طائرة أوكرانية مسيرة، بينما أفادت سلطات تفير (غرب) أيضا عن تعرّضها لهجوم.

ولم تشر السلطات إلى الهدف من هذه الضربات، غير أنّها أشارت إلى أنّها لم تسفر عن ضحايا.

وقصف الجيش الأوكراني وأجهزة الأمن مستودع تيخورتسك في منطقة كراسنودار خلال الليل، بحسب بيان نشر على تطبيق تلغرام. وقال الجيش الأوكراني إن المستودع واحد من “أكبر ثلاث قواعد لتخزين الذخيرة” و”موقع رئيسي” للخدمات اللوجستية للقوات الروسية.

– إجلاء 1200 شخص –

وكان فينيامين كودراتييف حاكم منطقة كروسنودار القريبة من أوكرانيا والتي يفصلها عنها بحر آزوف، قد أشار في وقت سابق إلى إسقاط مسيّرتين بواسطة نظام الدفاع الجوي.

وأدّى سقوط حطام الطائرتين إلى “اندلاع” حريق في مقاطعة تيخورتسك، حسبما أفاد عبر تلغرام، مشيرا إلى أنّ الهجوم بمسيّرات “لم يسفر عن سقوط ضحايا”.

وقامت السلطات بإجلاء 1200 شخص من سكّان بلدة كوبان الواقعة قرب مواقع الحريق، حسبما أشار كودراتييف.

وأعلنت السلطات الروسية السبت “حال الطوارئ” في تيخورتسك. وقال كوندراتييف عبر منصات التواصل الاجتماعي “تمّ فرض حال الطوارئ المحلية لتنظيم مساعدة الناس وحلّ كل المسائل المتعلقة بهذا الحادث سريعا”.

وأظهرت صور نشرتها السلطات الروسية أشخاصا يتم إجلاؤهم في باصات ونازحين في ملجأ موقت.

ونقلت وكالة تاس عن المسؤول الإقليمي سيرغي شتريكوف قوله إنّهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في غضون يومين.

وقصفت أجهزة الأمن الأوكرانية مستودعا آخر تابعا لقسم المدفعية في وزارة الدفاع الروسية في أوكتيابرسكي في منطقة تفير، وفقا للجيش الأوكراني.

وقال مصدر في أجهزة الأمن إنّ ذخائر مدفعية وصواريخ كانت موجودة في المستودع.

وأضاف المصدر أنّه “بعد تحليق طائرات مسيّرة، حدثت تفجيرات في المستودع وتمّ رصد خمسة حرائق”.

الأربعاء، أعلنت أوكرانيا تدمير مستودع للصواريخ البالستية والقنابل الجوية وذخائر مدفعية في منطقة تفير الروسية في توروبيتس على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال غرب موسكو.

وأفاد حاكم منطقة تيفر إيغور رودينيا عن هجمات جوية استهدفت مقاطعة توروبيتس. كذلك، أعلنت السلطات الإقليمية عبر تلغرام أنّه كان لا بد من قطع حركة المرور على الطريق السريع قبل أن تستأنف في منتصف النهار.

– 101 مسيّرة –

كذلك، نفذت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضربات بطائرات من دون طيار على مطار تشاكوفكا العسكري في منطقة كالوغا، حسبما أفاد مصدر داخل هذه الأجهزة.

وقال إنّ طائرات عسكرية “تقصف أوكرانيا بانتظام” كانت متوقفة هناك.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط ما مجموعه 101 مسيّرة أوكرانية ليل الجمعة السبت.

وأشارت إلى أنّها نفّذت ليلا هجوما “على منشآت للطاقة تدعم عمل الشركات في المجمع الصناعي العسكري” في أوكرانيا.

ويؤكد الجيش الروسي بشكل شبه يومي اعتراض مسيرات تطلقها كييف ردا على الهجوم الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

وقال الجيش الروسي إنه استهدف مخازن أسلحة وسفينة كانت تشحن أسلحة متجهة إلى أوكرانيا.

وأسفرت غارة روسية ليلية عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتى يبلغ 12 عاماً، وإصابة ثلاثة آخرين في كريفي ريغ في وسط أوكرانيا، وفقاً للحاكم الإقليمي سيرغي ليساك.

بور-ليد/غد-ناش/ب ق