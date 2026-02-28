أوكرانيا تندد بطهران وتكرر دعواتها لتغيير الحكومة

كييف 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت إن مسؤولية التصعيد الحالي في إيران تقع على عاتق السلطات في طهران، مضيفة أن كييف تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتكرر دعواتها لتغيير الحكومة هناك.

وأضافت الوزارة في بيان “سبب الأحداث الحالية هو العنف والإفلات من العقاب من قبل النظام الإيراني ولا سيما قتل وقمع المتظاهرين السلميين، وهو أمر أصبح سائدا بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)