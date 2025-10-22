أوكرانيا توقع عقدا مع السويد لشراء 150 مقاتلة من طراز “غريبن”

afp_tickers

6دقائق

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاب نوايا في السويد الأربعاء لشراء ما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة من طراز “غريبن”، وذلك خلال جولة أوروبية تهدف إلى تأمين المزيد من المساعدات في مواجهة القصف الروسي المستمر للبلاد.

على الصعيد الدبلوماسي، ومع وصول المفاوضات إلى ما يشبه الطريق المسدود لإنهاء النزاع، أكدت موسكو الأربعاء أن القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لا تزال قائمة.

وقد التقى الرئيس الأوكراني برئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور الأربعاء في أوسلو، ثم سافر إلى السويد وانتقل برفقة رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى مدينة لينشوبينغ، مهد مجموعة “ساب” للصناعات الدفاعية التي تنتج طائرة “غريبن” المقاتلة.

وأعلن كريسترسون أن زيلينسكي وقّع خطاب نوايا بهدف شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من أحدث طرازات “غريبن” بغية “بناء سلاح جو أوكراني جديد وقوي”.

بعد ذلك، سيسافر زيلينسكي إلى بروكسل للمشاركة الخميس في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، حيث تأمل الدول الأعضاء في الاتفاق على دعم مالي طويل الأجل لأوكرانيا، ثم ينتقل الجمعة إلى لندن حيث يُعقد اجتماع لتحالف للدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وتأتي هذه الجولة على الحلفاء الأوروبيين بعد زيارة زيلينسكي غير المثمرة إلى واشنطن الأسبوع الفائت والتي لم يتمكن فيها من إقناع الرئيس دونالد ترامب بتزويد بلاده صواريخ “توماهوك” و”كروز”.

– “حل وسط جيد” –

وبدا أن ترامب أغلق الباب أمام تسليم صواريخ “توماهوك” بعد محادثة هاتفية أجراها مع بوتين، اتفقا خلالها على الاجتماع قريبا في العاصمة المجرية بودابست.

إلاّ أن الرئيس الأميركي أوضح الثلاثاء أنه لا يريد مفاوضات “بلا جدوى” مع نظيره الروسي تكون “مضيعة للوقت”.

ورغم إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى على ما يبدو، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأربعاء أن التحضيرات “متواصلة” لها.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن “المواعيد النهائية لم تُحدد بعد”. وقال في مؤتمر صحافي حضره مراسلو وكالة فرانس برس “كل هذا آت، لكنه يتطلب تحضيرا دقيقا”.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأنّ المشكلة تكمن في مسألة المناطق التي تطالب موسكو كييف بالتنازل عنها. ووصف زيلينسكي الأربعاء اقتراح ترامب بالتفاوض مع روسيا على أساس خط التماس الحالي بأنه “حل وسط جيد”.

في هذه الأثناء، تواصلت الضربات الروسية في أوكرانيا طوال الليل، وطالت نحو عشر مناطق، وأدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين بجروح، من بينهم أطفال.

وأصيبت حضانة في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، في شمال شرق البلاد، مما أدى إلى سقوط قتيل وسبعة جرحى، وفق ما أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف عبر تلغرام.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس عناصر إطفاء وعمال إنقاذ يعملون بالقرب من المبنى المتضرر الذي تهشّم سقفه وتصاعد منه دخان رمادي.

– “خائفون للغاية” –

وقالت كزينيا كالميكوفا، وهي أم تبلغ 44 عاما “كان الأطفال خائفين للغاية (…) بعضهم كانوا مصابين جراء الشظايا، والبعض الآخر تعرضوا لإصابات أخرى. بالطبع، كانت هناك نوبات هستيرية بينهم”.

كان بافلو فيليبينكو، وهو قائد كتيبة متطوعين تقاتل في المنطقة، في سيارة قريبة وقت الهجوم. وقال الرجل البالغ 45 عاما “لا أعرف كيف نجوت. لقد حماني الله”.

ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا ما مجموعه 405 طائرات مسيّرة و28 صاروخا، أُسقط منها 333 مسيّرة و16 صاروخا.

بعد القصف الليلي، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن انقطاع التيار الكهربائي في “معظم المناطق”.

وخلال الليل، سمع مراسلو وكالة فرانس برس في كييف نحو عشرة انفجارات وشاهدوا سحابة من الدخان فوق العاصمة.

وقالت ماريانا غورتشينكو، وهي فنيّة أسنان في الحادية والأربعين، لوكالة فرانس برس “سمعت صوت مسيّرة تسارع فجأة، ثم أعقبه صوت انفجار. فقفزت (…) وتحطمت النوافذ”.

يستهدف الجيش الأوكراني، من جانبه، مصافي وأنابيب النفط في روسيا بانتظام، وهي استراتيجية تسببت في ارتفاع أسعار الوقود في البلاد منذ الصيف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء تحييد 33 طائرة مسيّرة أوكرانية ليل الثلاثاء و13 أخرى صباح الأربعاء.

بور-بوب/ب ح-جك/ح س