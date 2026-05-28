أوكرانيا ستحصل من السويد على 36 طائرة مقاتلة من طراز “غريبن”

أعلنت السويد الخميس أنها ستبيع أوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة من طراز “غريبن إي/إف”، بتمويل أوروبي، وستمنحها 16 طائرة أخرى من طراز “غريبن سي/دي” الأقدم لتعزيز دفاعاتها.

وتوقع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يتم تسليم أول طائرة من طراز “غريبن سي/دي” العام المقبل، وتسليم الطراز الأحدث اعتبارا من عام 2030.

وتعتزم أوكرانيا تخصيص 2,5 مليار يورو من قرض الاتحاد الأوروبي لشراء الطائرة الجديدة، وفق بيان للحكومة السويدية.

أضاف كريسترسون “هذا قرار تاريخي بالنسبة الى السويد، وهو يعزز بشكل كبير الدفاع الجوي لأوكرانيا”.

وكانت الدولتان وقّعتا في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إعلان نوايا في شأن شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة من طراز “غريبن إي”.

وقال زيلينسكي “نأمل أن نتمكن من تأمين التمويل لجميع الطائرات الـ150”.

أقر الاتحاد الأوروبي قرضا لأوكرانيا بقيمة تناهز 90 مليار يورو، يتم صرفه على أقساط في عامي 2026 و2027، وسيتم استخدام 60 مليارا منه لتوريد الأسلحة.

وكانت السويد علّقت عام 2024 خطط تزويد أوكرانيا مقاتلات “غريبن”، بعد أن طلبت دول شريكة إعطاء الأولوية للمقاتلات الأميركية من طراز “إف 16”.

السويد داعم قوي لأوكرانيا، وباحتساب اتفاق طائرات “غريبن”، صار دعمها العسكري يبلغ 128 مليار كرونة (11,8 مليار يورو) منذ بداية الغزو الروسي عام 2022.

وأشار الرئيس الأوكراني أيضا إلى أنه ينتظر ردا رسميا على الطلب الذي قدمه إلى دونالد ترامب والكونغرس الأميركي لتزويده بمزيد من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت أو تراخيص لإنتاجها.

لا تزال صواريخ باتريوت السلاح الأكثر فعالية لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية.

وقال زيلينسكي “نحن ننتظر الرد”، مضيفا أنه التقى أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين الأربعاء.

وتابع “إنهم يدعمون المقترحات التي تم إرسالها إلى الكونغرس والبيت الأبيض”، لافتا إلى أنه “يعوّل على رد رسمي”.

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي ان يتحركوا بشكل أسرع. نحن نطالبهم بإلحاح شديد. الشتاء مقبل”.

