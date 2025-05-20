أوكرانيا والحرب التجارية تتصدران اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع

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يجتمع وزراء المالية لدول مجموعة السبع اعتبارا من الثلاثاء في كندا بحضور أوكرانيا ضيفة الشرف لعقد مناقشات يرجح أن تتمحور حول النزاع مع روسيا والحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويلتئم وزراء أكبر الديموقراطيات المتقدّمة، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، في مدينة بانف المعروفة بمتنزّهها الوطني الخلّاب في الغرب الكندي.

ولا شكّ في أن المسائل الخلافية المتزايدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير ستطغى على الاجتماع.

فقد أثار الرئيس الأميركي صدمة في العالم مع إقراره في مطلع نيسان/أبريل رسوما جمركية جديدة على أغلبية السلع الواردة إلى الولايات المتحدة.

وهو تراجع مذاك عن بعض القرارات وأبرم اتفاقا تجاريا وصفه بـ”التاريخي” مع لندن.

غير أن الرسوم على المنتجات المستوردة تبقى أعلى بكثير من السابق، ما ينذر بتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

واعتبرت أنانيا كومار الباحثة في معهد الأبحاث “أتلانتيك كاونسل” أن “هذه القمّة ستكون غير معهودة” لأن الزيادات الجمركية أثارت شرخا بين الدول الحليفة.

ويسعى أعضاء مجموعة السبع إلى إقناع دونالد ترامب بالعدول عن زياداته الجمركية من خلال التواصل مع وزير الخزانة سكوت بيسينت الذي خفّف من حدّة مواقف الرئيس في عدّة مرات وتفاوض على تسوية مع بكين في ظلّ الحرب الجمركية المستعرة معها.

ومن المرتقب أن يطالب بيسينت بعودة مجموعة السبع إلى “مبادئها الأساسية والتركيز على حلّ الاختلالات والممارسات غير النزيهة في داخل المجموعة وفي خارجها”، بحسب ما أفاد مصدر في وزارته.

تتولّى كندا هذه السنة رئاسة اجتماعات مجموعة السبع وقد دعا وزير المالية الكندي فرنسوا-فيليب شامبان الذي يتولّى منصبه منذ آذار/مارس نظيره الأوكراني سيرغي مارشنكو لحضور هذا الاجتماع.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحافيا قبيل انطلاق الفعاليات الرسمية.

وتسعى كييف إلى إقناع واشنطن بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وبالنسبة إلى الأوروبيين، تقضي إحدى الأولويات في إظهار دعم “ثابت” لأوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.

قبل سنة، سمح اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بالمضي قدما نحو الاتفاق على استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدّة لدعم أوكرانيا في وجه الغزو الذي شنّته روسيا لأراضيها في شباط/فبراير 2022.

بور-ميل/م ن/ص ك