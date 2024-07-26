أولمبياد باريس: “تخريب” شبكة القطارات يعكّر التحضير لحفل افتتاح تاريخي

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أصيبت شبكة القطارات الفرنسية بالخلل نتيجة أعمال تخريب منسّقة أوقفت معظم القطارات عالية السرعة وأقلقت منظّمي الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس قبل ساعات من افتتاحها رسمياً الجمعة.

وقال مسؤولو شركة السكك الحديد الفرنسية (أس أن سي اف) إن ثلاث عمليات حرق متعمّدة دمّرت صناديق الكابلات في تقاطعات استراتيجية حول شبكتها في مواقع في شمال وجنوب-غرب وشرق باريس.

أحبط عمّال السكك الحديد عملية تخريب رابعة في جنوب-شرق العاصمة، بعدما رصدوا متسلّلين في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

كتب رئيس الحكومة غابريال أتال على منصة إكس “تحرّكت أجهزة مخابراتنا وأجهزة إنفاذ القانون للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم”.

رفض المسؤولون الفرنسيون التعليق على هوية الجناة الذين يبدو انهم يتمتعون بمعرفة متطوّرة بالشبكة.

وللفوضويين الفرنسيين من أقصى اليسار تاريخ باستهداف الشبكة بحرق متعمد، فيما تحوم شكوك أيضاً حول روسيا التي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الماضي انها تخطّط لاستهداف الألعاب.

أوقفت الشرطة روسياً هذا الأسبوع في باريس للاشتباه بـ”تنظيم أحداث من المرجح أن تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب”.

تعليقاً على الاضطرابات في شبكة القطارات التي قد تطال 800 ألف راكب، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ من قرية الرياضيين انه ليس متخوّفاً “لدينا ملء الثقة بالسلطات الفرنسية”.

وسيستخدم منتخب الأحلام الأميركي في كرة السلة قطاراً سريعاً للانتقال من باريس حيث يشارك في حفل الافتتاح ويرفع علم البلاد نجمه ليبرون جيمس، إلى ليل حيث يلعب مع صربيا الأحد.

– تخوّف من الأمطار –

وتستعد باريس لحفل افتتاح غير مسبوق للألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة في تاريخها بعد 1900 و1924، باستعراض حوالي سبعة آلاف رياضي من الدول المشاركة لنحو أربع ساعات على عبّارات وقوارب في نهر السين حيث يُحتمل هطول أمطار، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة.

وألغيت 25% من رحلات قطارات يوروستار التي تربط بين لندن وباريس، فيما عوّل الكثير من حاملي تذاكر حفل الافتتاح على القطارات للانتقال إلى العاصمة.

وقال مشغّل القطارات في بيان “الحالة ستكون مماثلة” يومي السبت والأحد.

وفيما ندّد الوزير المنتدب للنقل باتريس فيرغريت بـ”عمل إجرامي مشين” وقالت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا إن الهجمات “مروّعة”، رأت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو انها “لن تؤثّر على حفل الافتتاح”.

وما زاد الطين بلّة سوء الأحوال الجويّة وإمكانية هطول أمطار متقطّعة قد تفسد الحفل.

قال رئيس اللجنة المنظّمة توني إستانغيه “سنرى الليلة… كلما تقدّم الوقت كلما زادت التوقعات بهطول أمطار”، مضيفاً انه ستحدث تعديلات بحال كانت الأمطار غزيرة.

اضاف لإذاعة فرانس إنتر “لقد استعددنا في جميع الأحوال لكل السيناريوهات، الحرّ الشديد، المطر، سنتأقلم”.

– افتتاح غير مسبوق –

وتريد فرنسا تعزيز صورتها من خلال هذه الألعاب، عبر استضافة نحو مئة رئيس دولة أو حكومة، لمواصلة نشاط دبلوماسي مكثّف بينما تشتعل الصراعات في أوكرانيا وغزّة، مروراً بالسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال ماكرون مساء الخميس في عشاء نظّمه لرؤساء الدول في متحف اللوفر “سترون غداً أحد أروع حفلات الافتتاح”.

ينطلق الحفل المنظّم للمرّة الأولى في التاريخ خارج ملعب، عند الساعة السابعة والنصف مساء (17:30 ت غ)، وينتهي ليلاً، لكنه أثار عدة تساؤلات وتقلّبات، منذ نشوء فكرة ترك موقع الملعب “الآمن” لمصلحة زرع المدرّجات على ضفاف النهر.

وقال إستانغيه الخميس “يمثل هذا الأمر تحدياً كبيراً”، فيما تراجع العدد الأساسي المقترح تدريجاً ليصبح 320 ألف متفرّج، 220 ألفاً منهم على ضفاف النهر مجاناً و100 ألف ببطاقة مدفوعة بالقرب من النهر، وذلك بعدما أقيمت النسخة الأخيرة في طوكيو صيف 2021 من دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدت المناطق المطلّة على نهر السين حصناً منيعاً في آخر عشرة أيام، واقتصر عبور الحواجز الحديد على الأشخاص المقيمين وأصحاب الحجوزات في الفنادق المزوّدين برمز تعريف خاص.

فُحصت كل القوارب التي تسير في النهر، فيما تخضع العبّارات والقوارب الـ85 التي ستنقل الرياضيين لمراقبة صارمة.

– طوق أمني –

وقوى الأمن في حالة تعبئة غير مسبوقة، مع نشر 45 ألف عنصر من الشرطة والدرك. يضاف اليهم ألفا عنصر أمن خاص وألف شرطي من بلدية باريس. كذلك، ستقوم فرقة قوامها عشرة آلاف عسكري بدعم هذا الانتشار الأمني.

سيُنشر قناصة على أسطح باريس على طول النهر، لتحييد أي مسلّح يستهدف الحشود أو وفداً من الرياضيين على متن قارب أو رئيس دولة أو حكومة زائر. وللمرة الأولى، ستعمل الوحدات الخاصة والشرطة والدرك بشكل مشترك.

سيعمل نحو 200 شرطي من وحدة “ريد” (البحث، المساعدة، التدخل والردع) لضمان الأمن على النهر. وسيكون 350 من عناصر الدرك التابعين لوحدة مكافحة الارهاب وإدارة الأزمات مسؤولين عن تأمين الفضاءات، فيما سيقوم نحو مئة شرطي من لواء البحث والتدخل “بي أر إي” التابعين لمفوضية الشرطة، بحماية الأرصفة.

كذلك، ستكون فرقة تدخل الدرك الخاصة “سي إي جيه أن” مسؤولة أيضًا عن تأمين تنقلات قادة الدول والحكومات، وستضمن أيضًا حماية الرياضيين في الحافلات التي ستنقلهم إلى منطقة ركوب القوارب وأثناء ركوبها حتى النزول في ساحة تروكاديرو.

على الصعيد الفني، يعمل مخرج العرض توما جولي منذ 18 شهراً على عرض الافتتاح، وهو كشف أنه يركز على الإرث الفرنسي، لكنه احتفظ بسرية مضمونه.

كلّ ما يعرف، هو أن عرض الدول على القوارب سترافقه 12 لوحة تصطف على مدى ستة كيلومترات بجانب النهر.

وأكد جولي “تقوم الفكرة على القول إنه لا توجد فرنسا واحدة، بل العديد منها”.

ومنذ أشهر عدّة تسري تكهنات حول هوية الفنانين. وتعد الكندية سيلين ديون، الأميركية ليدي غاغا، الفرنسية-المالية آية ناكامورا المغنية الفرنكوفونية الأكثر استماعاً في العالم، من أبرز المرشحات، إلى جانب بعض المقاطع من أغاني إديت بياف وشارل أزنافور.

يتوقع أن يؤدّي ثلاثة آلاف راقص على ضفاف النهر ومعالم بينها كاتدرائية نوتردام، في عرض يسوّق للتنوّع والمساواة بين الجنسين والتاريخ الفرنسي.

– دبلوماسية رياضية –

ويترافق عرض السين مع عرض دبلوماسي مع حضور مئة شخصية بينها 85 رئيس دولة وحكومة على المنصّة الرسمية في ساحة تروكاديرو.

سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغائب الأكبر، علماً أن بلاده موقوفة ولن يتم عزف نشيدها بحال تتويج بعض الرياضيين المشاركين تحت علم محايد وبشروط صارمة خصوصاً عدم دعم الحرب ضد أوكرانيا.

ويغيب أيضا الرئيس الصيني شي جينبينغ، وسيمثله نائبه هان جنغ، فيما يرسل الرئيس الأميركي جون بايدن زوجته جيل بعد عزوفه عن الترشّح مجدّداً للبقاء في البيت الأبيض.

سيحضر الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ وسط اجراءات أمنية مشدّدة ويتوقع أن يلتقي ماكرون على هامش الافتتاح.

في المقابل، يمثل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقد أعربت إسرائيل الخميس عن قلقها من “تهديدات إرهابية محتملة” تطاول رياضييها وسيّاحها، وذلك في رسالة وجّهتها الى الحكومة الفرنسية.

جأش/ا ح