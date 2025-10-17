أوليفر بلوم يغادر “بورشه” ليتفرّغ لمنصب جديد في “فولكسفاغن”

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة “بورشه” المُصنّعة للسيارات الفاخرة والتي تواجه صعوبات، عن الاستقالة المبكرة لرئيسها التنفيذي أوليفر بلوم، الذي سيتفرّغ بالكامل لمنصبه الثاني كرئيس تنفيذي للشركة الأم “فولكسفاغن” والذي يُتوقّع أن يستمر فيه حتى نهاية عام 2030.

وأفادت إدارة “بورشه”، في بيان الجمعة، أن مجلس الإشراف توصّل إلى “اتفاق بالتراضي” معه بشأن استقالته المبكرة من مجلس إدارة الشركة.

وفي وقت لاحق من بعد الظهر، أعلنت مجموعة “فولكسفاغن”، في بيان، أنّ بلوم سيواصل قيادة المجموعة حتى نهاية عام 2030، مشيرة إلى أنّ مجلس الإشراف في “فولكسفاغن” قرر منحه عقدا جديدا لخمس سنوات يبدأ من الأول من كانون الثاني/يناير 2026.

وعُيّن مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ماكلارن أوتوموتيف” البريطانية، خلفا لبلوم لدى “بورشه”.

