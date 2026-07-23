أول امرأة في اليمن تتولى وزارة الخارجية ضمن تعديل وزاري محدود

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عدن 23 يوليو تموز (رويترز) – أجرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعديلا محدودا اليوم الخميس شمل ثلاث وزارات من بينها الخارجية وشؤون المغتربين التي أسندت إلى أفراح عبد العزيز الزوبة، لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في البلاد.

وقال مراقبون إن القرار قوبل بترحيب في الدوائر السياسية اليمنية لما تملكه أفراح من كفاءة إدارية وما يمثله اختيارها من تعزيز لدور المرأة في الدوائر العليا لصنع القرار.

وكانت أفراح تشغل منصب وزيرة التخطيط في حكومة رئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني التي تشكلت في مطلع فبراير شباط الماضي، وهي تملك خبرة تمتد لأكثر من 25 عاما في إدارة البرامج الحكومية والتخطيط التنموي. وكانت قبل تولي وزارة التخطيط تعمل رئيسة للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح، وأشرفت على تنفيذ برامج تنموية وتمويلية بمئات الملايين من الدولارات.

وشمل القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي اليوم أيضا تعيين بدر محمد مبارك باسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وتعيين عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف – تحرير سامح الخطيب )