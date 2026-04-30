أول رحلة تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا تغادر ميامي

أقلعت أول رحلة تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سبع سنوات الخميس من مطار ميامي متجهة إلى كراكاس، بحسب ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس، فيما تشهد العلاقات بين الجانبين تحسنا بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

تقلّ الرحلة التي تحمل الرقم 3599 والتابعة لشركة “إنفوي إير”، الفرع الإقليمي لـ”أميركان إيرلاينز”، رجال أعمال ومسؤولين في الحكومة الأميركية، إلى جانب عدد كبير من الصحافيين، وقد أقلعت بتأخير طفيف عن موعدها المحدد عند الساعة 10,26 (14,26 ت غ).

ولإحياء هذه المناسبة، استقبل ممثلون للحكومة الأميركية ولمدينة ميامي وسفير فنزويلا في واشنطن فيليكس بلاسينسيا الركاب قبل إقلاع الرحلة من البوابة دي-55.

ومن المتوقع أن تتجمع وسائل الإعلام عندما تهبط الطائرة بعد أكثر من ثلاث ساعات في مطار سيمون بوليفار الدولي، المعروف باسم مايكيتيا.

تتضمن الرحلات الافتتاحية قائمة طعام فنزويلية خاصة تشمل فطائر الذرة المعروفة باسم كاتشاباس وسلطة دجاج على الطريقة الفنزويلية مع المايونيز، وفق شركة الطيران.

ويعيش حوالى 1,2 مليون فنزويلي في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يؤدي انتهاء الأزمة إلى زيادة الحضور التجاري الأميركي في البلاد التي تملك أكبر احتياطات مؤكدة من النفط في العالم.

لكن الرئيس دونالد ترامب يعمل أيضا على ترحيل مهاجرين فنزويليين من الولايات المتحدة، بعدما ألغى برنامجا كان يحميهم من إعادتهم إلى بلادهم الغارقة في الجريمة.

في الثالث من كانون الثاني/يناير، نفّذت القوات الأميركية هجوما في كراكاس اعتقلت خلاله مادورو ونقلته هو وزوجته جوا إلى نيويورك لمواجهة تهم مرتبطة بتهريب المخدرات، وهي تهم ينفيانها.

وحلّت محل مادورو نائبته ديلسي رودريغيز التي تعاونت إلى حد كبير مع الولايات المتحدة رغم خلفيتها الأيديولوجية.

وقال ترامب إنه راض عن سياساتها تجاه الشركات الأميركية، وحاول فرض الامتثال لطلباته بالتهديد بالعنف. واتخذت فنزويلا من جهتها خطوات لفتح قطاعي النفط والتعدين أمام القطاع الخاص.

وبدأ ترامب بدوره تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا بدءا بإسقاط تلك المفروضة شخصيا على رودريغيز.

– رحلات يومية –

ستتولى شركة “إنفوي إير” التابعة لشركة “أميريكان إيرلانز” تسيير رحلة يومية بين ميامي وكراكاس. وأوضحت الشركة أنها تخطط لبدء رحلة ذهاب وإياب يومية ثانية اعتبارا من 21 أيار/مايو.

وبدأت “أميريكان إيرلاينز” التي تتخذ في تكساس مقرا ولديها شبكة واسعة في أميركا اللاتينية، رحلاتها إلى فنزويلا عام 1987، ونقلت أكبر عدد من الركاب بين البلدين.

لكنها أوقفت الرحلات عام 2019 نتيجة تدهور العلاقات بين الجانبين، مع إعلان الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودول من أميركا اللاتينية أن مادورو رئيس غير شرعي بعد انتخابات شابتها مخالفات.

وما زالت وزارة الخارجية الأميركية تدعو مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى فنزويلا بسبب انتشار الجريمة على نطاق واسع، لكنها أنهت في آذار/مارس تحذيرها الشامل من أي سفر.

وتأتي الرحلة الجديدة رغم مشكلات تواجه قطاع الطيران الذي تضرر بشدة جراء الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

